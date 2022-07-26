И это мягко говоря. Да и причины известны.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Capcom поделилась отчётом по итогам первого квартала текущего финансового года. Как и следовало ожидать, принимая во внимание объективные обстоятельства, финансовые результаты компании, мягко говоря, оставляют желать лучшего: по всем параметрам огромная просадка по сравнению с первым кварталом прошлого финансового года.

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Как сообщает Capcom, выручка компании составила 25,2 млрд японских йен, или $184,7 млн, что на 47,9 % ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Операционная прибыль тем временем составила 12,06 млрд японских йен, или $88,29 млн, что на 48,9 % меньше, чем за первый квартал прошлого финансового года.

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Причина, по которой Capcom наблюдает падение выручки, предельно простая: отсутствие весомых релизов. Фактически, компания сейчас «плывёт» на так называемом бэк-каталоге — играх прошлых лет, до сих пор сохраняющих притягательность для геймеров.