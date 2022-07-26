А часики-то тикают у героя.

Студия Game Island совместно с издательством Toplitz Productions опубликовала трейлер своего хоррора Serum. Само видео было опубликовано на официальном канале IGN в YouTube, оно получилось довольно коротким, но очень насыщенным на разные события. Так авторы дают понять, чем игроку придётся здесь заниматься.

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Serum — игра про человека, который заражён непонятной дрянью и вынужден постоянно скитаться в поисках сыворотки, которая способна продлить его агонию. Герой блуждает по заброшенным лесам и домам, вынужден лицезреть остовы некогда жизнерадостного мира и проводить регулярные сканирования местности. Последние из перечисленных как раз и помогают найти тот самый Serum — сыворотку от болезни.

А часики тут действительно тикают: в левую руку нашего искателя приключений тут вживлён самый настоящий таймер, беспощадно отсчитывающий часы и минуты до неминуемого конца. Поэтому крайне важно бороться с неуёмными монстрами (в арсенале точно будут гарпун и топор с длинными рукоятями), решать головоломки и найти ответы на все вопросы.

В хорроре Serum также найдётся место кое-каким механикам симулятора выживания. Герой без остановки расширяет своб зону безопасности, исследует мистические биомы, собирает барахло, делает инструменты и оружие, а также обустраивает своё убежище.

«Погрузитесь в мир выживания, где таинственная жидкость захватывает вашу жизнь. Мужество, цейтнот и воля к выживанию определят ваше будущее. Вы открываете глаза и оказываетесь в неизвестном, загадочном месте в запутанном лабиринте. Зеленая флуоресцентная жидкость и жуткий имплантат переворачивают ваши мысли и вашу жизнь с ног на голову. Найдите убежище, ищите новые технологии, создавайте свое снаряжение и попытайтесь добраться до мест, где это драгоценное вещество ждет, чтобы его собрали. Разгадайте тайну жуткой жидкости, заработайте новые способности и найдите выход», — гласит официальное описание к игре.

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Serum должна поступить в продажу на ПК (есть страница в Steam), но разработчики пока не готовы говорить даже о приблизительных сроках выхода. Зато трейлер и скриншоты воодушевляют.