Всего спустя сутки после аналогичных действий в отношении ремастеров StarCraft и Warcraft III.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Казалось бы, только вчера отечественные хакеры из группы Blizzless, промышляющие взломом игр понятно какой компании, сообщили о полноценном преодолении защиты в StarCraft Remastered и Warcraft III Reforged, как сегодня аналогичная информация поступила в отношении Diablo II Resurrected.

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Отличительной особенностью взломанных версий от Blizzless является их полная «отвязка» от сервиса Battle.net. По словам взломщиков, данное обстоятельство защищает игры от их возможной блокировки со стороны Blizzard для определённого (-ых) региона (-ов), что компания уже давно практикует в отношении жителей непризнанных или частично признанных государств.

Таким образом, перед нами уже третий полноценный взлом игры от Blizzard, а учитывая, что хакеры из Blizzless поставили перед собой цель взломать также и Diablo III, в перспективе создав даже пиратские игровые серверы, ситуация выглядит весьма любопытно.

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