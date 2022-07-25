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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Отечественные хакеры сообщили о пробитии обороны StarCraft Remastered и Warcraft III Reforged
Ну, раз легально их покупать в России Blizzard больше не позволяет...
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До сегодняшнего дня поиграть в StarCraft Remastered и Warcraft III Reforged можно было только легально через сервис Battle.net. После того как Blizzard приостановила все транзакции (кроме внутреннего кошелька) для учётных записей с установленным российским регионом, с легальным доступом к играм компании стали наблюдаться большие проблемы. Видимо, именно данное обстоятельство и побудило отечественных хакеров к ускорению процесса поиска «альтернативного» варианта. Сегодня взломщики из группы Blizzless сообщили о преодолении защиты ремастеров двух культовых стратегий от Blizzard.

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Первый шаг сделан, дальше хакеры рассчитывают создать полноценные игровые серверы, подключаться к которым могли бы как лицензионные пользователи, так и обладатели «пиратских» версий игр.

Далее Blizzless намеревается создать «народные версии» Diablo II Resurrected и Diablo III. По словам взломщиков, причины, по которым они решили заняться подобной деятельности, кроется в опасении, что Blizzard в любой момент может «перекрыть» доступ к своим играм в определённых регионах.

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Редакция Overclockers.ru не поддерживает использование пиратского программного обеспечения. Данная заметка носит исключительно информационный характер.

#blizzard
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