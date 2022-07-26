Речь идёт о выходе из режима энергосбережения.

Команда поддержки консоли Xbox Series из компании Microsoft сообщила о том, что ей удалось ускорить запуск Xbox Series X и S, но пока эта возможность доступна только участникам программы Xbox Insider. Новая версия программного обеспечения, по имеющимся сведениям, позволяет игровому устройству загружаться на 4-5 секунд быстрее, чем это было ранее.

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Всё просто: ускорение было достигнуто за счёт уменьшения времени для начальной заставки, которая стала короче. Представленные изменения смогут увидеть только те игроки, которые переводят своё устройство в режим энергосбережения, когда консоль отключается полностью. В случае использования режима ожидания главный экран появляется сразу.

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Если говорить о конкретных цифрах, то после обновления прошивки консоли будут загружаться не 20 секунд, а 15. По задумке редмондцев, режим энергосбережения теперь должен стать более востребованным и популярным, ведь он позволяет также загружать обновления в фоновом режиме и не только.