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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft опровергла слух о закрытии спортивной аркады Roller Champions
Игра продолжит поддерживаться. Правда, Ubisoft не уточнила, как долго.
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Сегодня днём по Сети с подачи инсайдера Джеффа Грабба разошёлся слух о том, что Ubisoft намеревается свернуть поддержку спортивной аркады Roller Champions, посчитав проект скорее убыточным, нежели прибыльным. Что ж, оказалось, что Грабб пополнил список своих попавших мимо корзины «предсказаний»: буквально только что Ubisoft выступила с заявлением, в котором опровергла сворачивание поддержки Roller Champions.

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По словам представителей французского издательства, Roller Champions продолжит получать контентную поддержку на протяжении последующих сезонов. Более того, сезон Disco Fever, который должен был продлиться два месяца, будет продлён, чтобы успеть выпустить весь запланированный к выпуску в его рамках контент.

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Ubisoft верит, что у Roller Champions светлое будущее, и компания будет делать всё от неё зависящее, чтобы мечта сбылась. Справедливости ради, ну и как небольшое оправдание Джеффа Грабба, можно отметить, что Ubisoft не стала уточнять, насколько будущее у Roller Champions долгоиграющее. В конце концов, «следующие сезоны» — это не исчерпывающая, а очень даже двусмысленная трактовка своих планов.

#ubisoft
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В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
fcr707
23:57
Через посредников все отправляют. Чтобы избежать лимитов и пошлин, часть суммы оплачивают гифт картами, тогда в инвойсе сумма ниже.
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