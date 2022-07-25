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Новости Software Игнатий Колыско
Авторы Apex Legends выпустили короткометражку с предысторией новой героини — снайперши с ручным летучим мышонком
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Разработчики из Respawn Entertainment совместно с издательством Electronic Arts представили очередную короткометражку по условно-бесплатной королевской битве Apex Legends. Свежий ролик, получивший название «Истории из Внешних земель», посвящён новой легенде по имени Вэнтедж.

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«Единственным наставлением, что оставила мать Маре было указание выжить. Среди обломков тюремного корабля Геи “Вэнтедж” сделать это было довольно трудно», — гласит официальное описание к игре.

В самом ролике героиня вспоминает про наставления матери, долго блуждает по заснеженным локациям и в какой-то момент натыкается на заброшенный тюремный корабль Гели «Вэнтедж». Далее любознательная снайперша обзаводится не совсем обычным пернатым другом и узнаёт кое-что о прошлом своей матери.

Напомним, впервые о Вэнтедж стало известно ещё в марте текущего года — тогда разработчики Apex Legends допустили крупнейшую утечку в истории игры. Сейчас же мы знаем, что новая легенда появится в 14 сезоне. А вот про него ещё предстоит всё узнать, ведь пока мы только знаем его название (Huntred) и тематику основного набора косметических предметов боевого пропуска (сафари).

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Сезон Hunted должен стартовать 9 августа. Apex Legends доступна на PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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