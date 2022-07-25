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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мир глазами котика: для Stray смастерили мод на режим вида от первого лица
Весьма очевидная такая модификация.
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В настоящее время «кошачье» приключение Stray является одной из самых популярных видеоигр. Продолжаться долго это, естественно, не может, поскольку проект в сути своей несерьёзный и, к тому же, крайне ограниченный по времени прохождения. Тем не менее, энтузиасты пользуются открывшейся им возможностью и уже мастерят первые простенькие модификации. Одной из таких простых, но полезных модификаций является мод на режим вида от первого лица от энтузиаста Jessica Natalia.

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Данная модификация позволяет взглянуть на мир города будущего глазами котика, а не следующей за ним по пятам камеры. Весьма интересный мод, значительно меняющий восприятие игрового мира.

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Напомним, что Stray вышла в свет в начале прошлой недели, успев за это время получить десятки тысяч пользовательских отзывов в Steam, 97 % из которых — положительные.

#stray
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