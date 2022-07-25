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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, для Horizon Forbidden West действительно готовят сюжетное дополнение
Впрочем, не стоит раньше времени радоваться.
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С момента релиза Horizon Forbidden West прошло уже больше пяти месяцев, и все, кто хотели, давным-давно данный проект уже прошли вдоль и поперёк. Необходим новый контент, и, похоже, Guerilla Games активно над ним работает. Актриса Пегги Вриенс, работавшая над захватом движений для анимации главной героини проекта, сообщила о том, что вновь приступила к своим обязанностям.

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Данное заявление не породило бы никаких надежд на дополнение к Horizon Forbidden West, если бы на одной из опубликованных Вриенс фотографий не был запечатлён Луи Ван Бик, также участвовавший в захвате движений для персонажей творения Guerilla Games. В связи с этим поклонники приключений рыжеволосой воительницы Элой и предположили, что в работе находится полноценное сюжетное дополнение к проекту.

Учитывая, что процесс производства пока находится на той стадии, когда персонажам требуется захват движений, логично предположить, что аддон, если он действительно существует, а фанаты не вообразили себе лишнего, появится на свет не раньше, чем через несколько месяцев.

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Впервые слухи о том, что для Horizon Forbidden West запланировано сюжетное дополнение, стали появляться спустя неделю после релиза игры. Тогда информация базировалась на утечках из баз данных рейтинговых комиссий.

#horizon forbidden west #guerilla games
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