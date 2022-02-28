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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для Horizon Forbidden West готовится сюжетное дополнение — утечка
Справедливо: для предшественницы-то дополнение выходило.
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То, что редкая современная игра, тем более принадлежащая к AAA-когорте, обходится без дополнительного контента, это реальность, в которой мы живём. По всей видимости, без контентной добавки не обойдётся и вышедшая недавно Horizon Forbidden West: намёки на то, что для проекта готовится как минимум одно DLC, были обнаружены администраторами VSC Rating Board.

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В частности, упоминается наличие в Horizon Forbidden West внутриигровых покупок. Поскольку в «Запретном Западе» на текущий момент отсутствуют таковые, то, очевидно, упоминание сделано с заделом на будущее. Что за дополнительный контент ждёт фанатов последнего творения студии Guerilla Games, пока, естественно, тайна за семью печатями. Позволим себе лишь предположить, что речь идёт о крупном сюжетном дополнении по типу The Frozen Wilds для первой части серии.

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Horizon Forbidden West вышла 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5, получив высоченные оценки как профессиональных обозревателей, так и простых пользователей.

#horizon forbidden west #guerilla games
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