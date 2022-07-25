Разработчики совсем расслабились и даже не сделали систему матчмейкинга.

В этом месяце в тестовой версии Halo Infinite началась публичная проверка работоспособности кооперативного режима, по ходу которой игроки усвоили одну неприятную реальность — в ней отсутствует привычная система матчмейкинга: когда игра автоматически подбирает пользователей в одну группу из числа запустивших соответствующий режим. Поначалу геймеры предположили, что данная неприятность является частью тестовой версии, но на днях стало известно, что нет — она останется и на релизе, что подтвердили представители игрового подразделения Microsoft.

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К сожалению, в компании не стали уточнять, что побудило разработчиков принять такое сомнительное решение. Взамен предлагают пользоваться официальным Discord-каналом Halo, где наверняка можно будет найти себе напарников.

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Частично в Microsoft, безусловно, приняли правильное решение: системы матчмейкинга в подобных режимах обычно работают по принципу «найти абы кого и побыстрее», дабы заполнить пустоты. А «абы кто» при кооперативном режиме может стать той ещё проблемой. В Discord, в свою очередь, всегда можно заранее обсудить с будущим напарником все нюансы. Другое дело — может ли Halo Infinite похвастать достаточным уровнем популярности, чтобы у неё был вполне живой Discord-сервер с желающими проводить время в совместном режиме. Данный вопрос, к сожалению, открытый.