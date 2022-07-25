Так уж сложилось, что в плане прямых трансляций сервис Twitch оказался на голову удобнее для пользователя и на две головы — выгоднее для стримера. Как следствие, Twitch быстро стал развиваться, а в России — и вовсе стал доминировать в данном сегменте интернет-услуг. Претензий к Twitch в частности и к владеющей им компании Amazon в целом у российских антимонопольщиков не было, но, возможно, совсем скоро появятся: Forbes узнал, что региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) подал жалобу на Twitch в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
реклама
Как считают представители РОЦИТ, Twitch злоупотребляет своим положением на рынке, ограничивая выводы заработанных стримерами средств на счета российских банков, при этом не позволяя им по контракту заниматься трансляциями на других сервисах. Данное обстоятельство, считают в РОЦИТ, во-первых, наносит экономический ущерб отдельно взятым стримерам, а во-вторых, снижает конкурентоспособность российских стримеров.
Кроме того, как считают активисты, Twitch промышляет избирательными блокировками учётных записей пользователей. РОЦИТ направил в ФАС жалобу с просьбой рассмотреть Twitch как нарушителя антимонопольного законодательства — в идеале с внесением изменений в пользовательское соглашение.
К чему это всё приведёт, полагаем, очевидно — ни к чему. Twitch уже находится в прицеле надзорных органов — в частности, недавно Роскомнадзор обязал отечественные поисковики помечать Twitch как нарушителя российского законодательства. Причиной того стали избирательные блокировки отечественных пользователей и поощрение трансляций с фейками о специальной военной операции.