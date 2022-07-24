Немножко не хватило удачи. Вернее, отсутствия неигровых «проектов» в чарте.

На фоне многочисленных успехов «кошачьего» приключения Stray логично было предположить, что данное творение студии BlueTwelve закрепится на верхней ступеньке пьедестала недельного чарта продаж в Steam. К сожалению, Valve зачем-то учитывает продажи своего портативного ПК Steam Deck в одной группе с видеоиграми, поэтому Stray на этой неделе немножко не повезло, и дебютировал проект со второго места.

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В целом в чарте продаж по итогам этой недели достаточно много изменений, особенно, вспоминая тот факт, что на дворе самый разгар лета, и игровая индустрия в этот период традиционно ослабевает по всем фронтам. Что же до Stray, то результат у новинки в любом случае потрясающий и наглядно демонстрирующий, что в наши дни для успеха достаточно интересной идеи, которую удачно «подхватят» игровые СМИ.

Десятка лидеров чарта продаж по итогам уходящей недели выглядит так:

Steam Deck;

Stray;

Marvel’s Spider-Man Remastered;

Raft;

Dinkum;

No Man’s Sky;

Valve Index VR Kit;

Elden Ring;

MultiVersus Founder’s Pack Standard Edition;

Ready or Not.

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Иными словами, из десяти пунктов в игровом чарте, два — связаны с играми лишь косвенно. И если их опустить, то среди видеоигр Stray является безусловным лидером уходящей недели.