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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Кошачье» приключение Stray стартовало со второго места в недельном чарте продаж в Steam
Немножко не хватило удачи. Вернее, отсутствия неигровых «проектов» в чарте.
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На фоне многочисленных успехов «кошачьего» приключения Stray логично было предположить, что данное творение студии BlueTwelve закрепится на верхней ступеньке пьедестала недельного чарта продаж в Steam. К сожалению, Valve зачем-то учитывает продажи своего портативного ПК Steam Deck в одной группе с видеоиграми, поэтому Stray на этой неделе немножко не повезло, и дебютировал проект со второго места.

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В целом в чарте продаж по итогам этой недели достаточно много изменений, особенно, вспоминая тот факт, что на дворе самый разгар лета, и игровая индустрия в этот период традиционно ослабевает по всем фронтам. Что же до Stray, то результат у новинки в любом случае потрясающий и наглядно демонстрирующий, что в наши дни для успеха достаточно интересной идеи, которую удачно «подхватят» игровые СМИ.

Десятка лидеров чарта продаж по итогам уходящей недели выглядит так:

  • Steam Deck;
  • Stray;
  • Marvel’s Spider-Man Remastered;
  • Raft;
  • Dinkum;
  • No Man’s Sky;
  • Valve Index VR Kit;
  • Elden Ring;
  • MultiVersus Founder’s Pack Standard Edition;
  • Ready or Not.
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Иными словами, из десяти пунктов в игровом чарте, два — связаны с играми лишь косвенно. И если их опустить, то среди видеоигр Stray является безусловным лидером уходящей недели.

#steam #stray
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