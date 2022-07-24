Проект собирает какие-то запредельно высокие отзывы.

Разработчики из студии Landfall совместно с издательством XD сообщили, что их необычный игровой проект-песочница Totally Accurate Battle Simulator в скором времени будет выпущен на iOS и Android. Даты релиза у мобильной версии пока нет, зато игрокам организуют доступ к контенту, выпущенному ранее на других платформах.

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Totally Accurate Battle Simulator изначально появился на ПК и Xbox One, в ранний доступ игра вышла в 2019 году, а полноценный релиз состоялся в прошлом году. Ещё известно, что «песочница» должна появиться на Nintendo Switch, но обнародовать дату релиза разработчики пока не спешат.

Геймплей Totally Accurate Battle Simulator максимально развлекающий и весёлый. Игрок берёт под своё командование армию болванчиков с тряпичной анимацией, чтобы повести их в сражения, которые удивят предельно странной физикой. Тут уж, как говорится, лучше один раз увидеть.

«Возглавьте войско красных и синих болванчиков из древних времен, жутких миров и сказочных земель. Создавайте симуляции битв с самой неустойчивой физикой в мире. Надоела сотня привычных болванчиков? Создавайте собственных в конструкторе юнитов», — гласит официальное описание к игре.

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Или отправьте своих болванчиков в бой против других игроков в онлайн-мультиплеере! Если что, формула геймплея Totally Accurate Battle Simulator пришлась по душе пользователям Steam, поэтому разработчиков за находчивость и умение развлекать стоит только похвалить: 98 % положительных отзывов из более 84 тысяч написанных.