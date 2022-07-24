Тот факт, что ремейк The Last of Us, которому присвоили подзаголовок Part I, помимо PlayStation 5 также выйдет на персональных компьютерах, уже с начала лета не является тайной или какими-то голубыми мечтами: PC-версия ремейка подтверждена самими разработчиками, и выйти она должна спустя некоторое время после версии для современной приставки от Sony.
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На консолях игра выйдет 2 сентября, но вот когда конкретно следует ждать PC-версию, Naughty Dog так и не сообщила, ограничиваясь лишь крайне растяжимыми понятиями в духе «после PS5». Подобные ответы геймеров, естественно, не устраивают, и вот, сотрудник Naughty Dog Джонатан Бенено решил внести чуть больше ясности в данный вопрос. По его словам, The Last of Us Part I выйдет на PC «очень скоро после запуска на PlayStation 5».
Безусловно, от данного комментария господина Бенено сильно легче не стало, но подобное заявление рождает надежду на то, что на PC ремейк выйдет хотя бы в том же месяце.
Напомним, что The Last of Us Part I порадует более современной графикой, усовершенствованными анимациями персонажей и в целом возросшим качеством. Поскольку перед нами именно ремейк, а не перезапуск или переосмысление, то весь сюжет и действующие лица вкупе с их диалогами останутся прежними. В общем, эдакий полуремейк-полуремастер.