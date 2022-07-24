Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Симулятор инспектора миграционной службы Papers, Please получил дату выхода на смартфонах под управлением iOS и Android
«Слава Арстотцке!»
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
<b>3050 MSI Ventus дешевле 30 тр </b>
3060 за 40тр в Регарде, смотри
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Инди-симулятор инспектора миграционной службы Papers, Please от разработчика-одиночки Лукаса Поупа в скором времени появится на мобильных устройствах. Случится это должно уже 5 августа, по такому случаю девелопер представил фотографией со смартфонами двух экосистем, на которых запущен симулятор.

реклама

Papers, Please для мобильных устройств получит адаптированную схему управления, изменённый интерфейс и другие мелкие «плюшки». Ранее игра выходила на iPad, её обладатели получат доступ к адаптированной версии совершенно бесплатно.

Напомним, действие Papers, Please происходит в вымышленной стране Арстоцке. Главный герой работает на приграничном контрольно-пропускном пункте. Он решает, кому можно попасть в страну, а кому нет. Сюжет проекта, при всей его кажущейся простоте, удивляет глубиной и проработанностью вселенной. Игроку придётся постоянно принимать непростые решения, сталкиваться с моральными дилеммами и даже заботиться о будущем своей семьи.

«Поздравляем! Подведены итоги октябрьской лотереи рабочих мест! Вы — победитель! Немедленно обратитесь в Министерство въезда на пропускном пункте Грештин, чтобы вступить в должность. Вашей семье будет предоставлена квартира в Восточном Грештине, в жилом доме 8 класса.

Война между коммунистической Астотцкой и соседней Колечией, длившаяся шесть лет, только что закончилась, и в результате Арстотцка сумела вернуть себе принадлежащую ей по праву половину пограничного города Грештина. Слава Арстотцке!» — гласит описание к игре.

анонсы и реклама
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
-25% на 3050 MSI Gaming = за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На момент публикации данного материала у Papers, Please есть 97 % положительных отзывов в Steam из более 47 тысяч написанных.

#lucas pope #papers please
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Меняю брусок алюминия с турбиной на 2U башню в MicroATX системе
42
Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
38
Крупные NFT площадки постепенно сокращают своих сотрудников, а порой и вовсе прекращают деятельность
25
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
31
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 1
8

Сейчас обсуждают

Slow Mo
14:20
С твоей ленью хрен до пенсии сделаешь ремонт и будешь только на баб дрочить утырок
NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
Иван Кирби
14:18
Заглот - петушА.
NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
Каа
14:17
Вангую: выпустят игрули за собак, крыс, енотов, блох на котиках...
Котики правят миром: Stray стала самой высокооценённой игрой в Steam в текущем году
valington
14:15
Я на алике ryzen 9 5900x и мать msi mag x570s tomahawk max wifi за 43к взял, новые, в оф. Магазине msi official flagship store
Игровые процессоры в РФ дешевеют – Ryzen 7 5800X стоит на 12 000р дешевле рекомендованной цены
Саня Просто
14:11
И что? Моя 3070 обоссыт твой обрубок. Сейчас на меня поссыт владелец 3080 и так далее. Зелот - бесполезнейшая единица на сайте. Кормить наших барыг - себя не уважать. Заламывают цену в 2 раза, а по га...
Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
cariddau
14:09
Коллега, вы предлагаете использовать гороховую закваску в качестве первичного сырья? Но, как заметил ниже коллега Топман, тяга тогда будет неуправляемой.
Криогенные баки для жидкого водорода увеличат дальность полета авиалайнеров в 5 раз
Дмитрий
14:06
не 52к это уже дорого 🤣🤣 игр новых не будет в этом году Котик вышел и все до 2023 старые играть
NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
Rey.B.
14:06
Да уже забыли. Вот Вы сами можете сказать, какая это по счёту война, финансируемая США??? Для них это такая рутина, что публикации в СМИ уже стремятся к нулю. К слову, уже и про Боинг забыли. Особенн...
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
Dmitry Mitry
14:05
Зачем бак? Надо просто обеспечить постоянный пердеж
Криогенные баки для жидкого водорода увеличат дальность полета авиалайнеров в 5 раз
Анатолий Иванов
14:03
Всем ждунам и "Экономам-куплю 3080 за 5т"))))) посвящается. Давайте друзья. Китайские комрады с нетерпением ждут денег от дурачков чтобы сплавить свой отработаный, отмайненый, но очень хорошо почищены...
Геймер получил от Amazon коробку с песком вместо видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем