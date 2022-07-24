«Слава Арстотцке!»

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Инди-симулятор инспектора миграционной службы Papers, Please от разработчика-одиночки Лукаса Поупа в скором времени появится на мобильных устройствах. Случится это должно уже 5 августа, по такому случаю девелопер представил фотографией со смартфонами двух экосистем, на которых запущен симулятор.

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Papers, Please для мобильных устройств получит адаптированную схему управления, изменённый интерфейс и другие мелкие «плюшки». Ранее игра выходила на iPad, её обладатели получат доступ к адаптированной версии совершенно бесплатно.

Напомним, действие Papers, Please происходит в вымышленной стране Арстоцке. Главный герой работает на приграничном контрольно-пропускном пункте. Он решает, кому можно попасть в страну, а кому нет. Сюжет проекта, при всей его кажущейся простоте, удивляет глубиной и проработанностью вселенной. Игроку придётся постоянно принимать непростые решения, сталкиваться с моральными дилеммами и даже заботиться о будущем своей семьи.

«Поздравляем! Подведены итоги октябрьской лотереи рабочих мест! Вы — победитель! Немедленно обратитесь в Министерство въезда на пропускном пункте Грештин, чтобы вступить в должность. Вашей семье будет предоставлена квартира в Восточном Грештине, в жилом доме 8 класса.

Война между коммунистической Астотцкой и соседней Колечией, длившаяся шесть лет, только что закончилась, и в результате Арстотцка сумела вернуть себе принадлежащую ей по праву половину пограничного города Грештина. Слава Арстотцке!» — гласит описание к игре.

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На момент публикации данного материала у Papers, Please есть 97 % положительных отзывов в Steam из более 47 тысяч написанных.