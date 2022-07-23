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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Кроссплей в новой Saints Row будет работать в крайне ограниченном режиме
Тем самым полностью обнуляя его смысл как функции.
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За годы пандемии разработчики игр пришли к одному важному выводу: люди стали использовать видеоигры как способ общения и времяпрепровождения друг с другом. В связи с этим взлетела востребованность сетевых игр, кооперативных проектов, а также функциональности кроссплея — когда пользователи на разных платформах могут играть вместе со своими друзьями без каких бы то ни было ненужных барьеров.

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к сожалению, разработчики из Volition усвоили данный урок не полностью, а лишь частично. Так, стало известно, что кроссплей в новых приключениях «Святых» будет крайне ограниченным по своей функциональности: играть друг с другом смогут только пользователи консолей одного производителя, но разных поколений.

Иными словами, если у вас PlayStation 4, а у вашего товарища PlayStation 5, вы сможете играть вместе. Если же товарищ предпочитает консоли Xbox, то вам придётся искать другую игру для совместного прохождения. О PC-версии девелоперы вообще не обронили ни слова: будет ли она поддерживать кроссплей с консолями или же PC-господам лучше держаться вместе.

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3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 за копейки в Регарде, смотри
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
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Как бы то ни было, тайное станет явным 23 августа — в день выхода проекта.

#volition #saints row
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ахахах
18:24
так я понял из сообщения ленты,там же неоднозначно написано,а догадками.Там же напишет нетак журналист и 15 дадут сразу.Я просто с секретными херями всякими в нулевых имел дело и понимаю,что такое нет...
Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
Муж_ЗАГЛOTA
18:21
автор же писал! У тебя проблемы с памятью? -> напомню! Нужен корпус 30х40х10 возможно +30% к объему, но не больше и до 50$ в магазине РБ -> он сам купит! Проблема -> под ЕГО КИШКИ ПК таких корпусо...
Меняю брусок алюминия с турбиной на 2U башню в MicroATX системе
ахахах
18:14
а ты с какого поселения.Но негорюй Украина-это скоро будет часть России
Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
den fed
18:13
прожорливая семейка
Halo Infinite «пожирает» свыше 1 Гбайта интернет-трафика за пару матчей — игроки в замешательстве
Муж_ЗАГЛOTA
18:13
он так мыл, что вокруг сокета пузыри появились на материнке(((( а та еще предлагаешь))))
Меняю брусок алюминия с турбиной на 2U башню в MicroATX системе
Ultimauser
18:11
Пруфы?
Goodram анонсировала модули памяти IRDM Pro DDR4 Crimson White с частотой 3600 МГц
Муж_ЗАГЛOTA
18:09
Давно ))) 32$ стоил дешман и ни че так внешне, но тут свои хотелки уже обходятся в 80-90, а может и 100$ уже есть)))
Меняю брусок алюминия с турбиной на 2U башню в MicroATX системе
Муж_ЗАГЛOTA
18:07
какой пастух такое стадо! гоблины, гейбандэры, наркоты и каклорисователи!
Крупные NFT площадки постепенно сокращают своих сотрудников, а порой и вовсе прекращают деятельность
ахахах
18:07
киевскую правду всё читаешь что ли.Рубли печатают,потому что на территории Украины они ходить скоро будут,а гривны всё,а Украина-это будет часть России,если ты невкурсе.Вся Украина
Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
den fed
18:06
а там должны быть куски лития ?
Геймер получил от Amazon коробку с песком вместо видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
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