За годы пандемии разработчики игр пришли к одному важному выводу: люди стали использовать видеоигры как способ общения и времяпрепровождения друг с другом. В связи с этим взлетела востребованность сетевых игр, кооперативных проектов, а также функциональности кроссплея — когда пользователи на разных платформах могут играть вместе со своими друзьями без каких бы то ни было ненужных барьеров.
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к сожалению, разработчики из Volition усвоили данный урок не полностью, а лишь частично. Так, стало известно, что кроссплей в новых приключениях «Святых» будет крайне ограниченным по своей функциональности: играть друг с другом смогут только пользователи консолей одного производителя, но разных поколений.
Иными словами, если у вас PlayStation 4, а у вашего товарища PlayStation 5, вы сможете играть вместе. Если же товарищ предпочитает консоли Xbox, то вам придётся искать другую игру для совместного прохождения. О PC-версии девелоперы вообще не обронили ни слова: будет ли она поддерживать кроссплей с консолями или же PC-господам лучше держаться вместе.
Как бы то ни было, тайное станет явным 23 августа — в день выхода проекта.