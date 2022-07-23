Тем самым полностью обнуляя его смысл как функции.

За годы пандемии разработчики игр пришли к одному важному выводу: люди стали использовать видеоигры как способ общения и времяпрепровождения друг с другом. В связи с этим взлетела востребованность сетевых игр, кооперативных проектов, а также функциональности кроссплея — когда пользователи на разных платформах могут играть вместе со своими друзьями без каких бы то ни было ненужных барьеров.

реклама

к сожалению, разработчики из Volition усвоили данный урок не полностью, а лишь частично. Так, стало известно, что кроссплей в новых приключениях «Святых» будет крайне ограниченным по своей функциональности: играть друг с другом смогут только пользователи консолей одного производителя, но разных поколений.

Иными словами, если у вас PlayStation 4, а у вашего товарища PlayStation 5, вы сможете играть вместе. Если же товарищ предпочитает консоли Xbox, то вам придётся искать другую игру для совместного прохождения. О PC-версии девелоперы вообще не обронили ни слова: будет ли она поддерживать кроссплей с консолями или же PC-господам лучше держаться вместе.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 за копейки в Регарде, смотри 3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3050 дешевле 30 тр в Регарде 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как бы то ни было, тайное станет явным 23 августа — в день выхода проекта.