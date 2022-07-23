Объём передаваемых данных в Сети ежегодно растёт, скорости интернет-соединения постоянно растут, а объём включённого в абонентскую плату трафика в странах, где законодательно до сих пор не введён запрет на лимитированные тарифы, зачастую не поспевает за реальностью. В связи с этим недавняя находка внимательных геймеров, обнаруживших, что Halo Infinite в режиме мультиплеера по какой-то непонятной причине способна «сожрать» свыше одного гигабайта трафика всего за пару матчей, привело их в настоящее замешательство.
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Как сообщают пользователи, сам обмен данными с игровыми серверами в рамках матча генерирует всего около пяти мегабайт трафика за один матч. Это нынче иначе как погрешностью не назвать. Вопрос вызывают какие-то постоянные системные запросы после окончания матча и выхода в главное меню.
Каждый такой «цикл» генерирует порядка 300 Мбайт трафика, и вот это уже вполне ощутимо. Дело в том, что за совсем короткое время Halo Infinite может сгенерировать неприемлемый объём трафика, а учитывая тот факт, что включённые в тарифах интернет-провайдеров в США лимиты весьма жёсткие, это может привести к большим финансовым неприятностям. В США и многих других странах до сих пор на законодательном уровне не введена обязанность провайдерами предоставлять безлимитный доступ в Сеть, а имеющиеся безлимитные тарифы — это специальные предоставляемые провайдерами платные опции, которые значительно удорожают стоимость пользования Интернетом.
343 Industries сообщила, что работает над решением данной проблемы. Однако неясно, как долго бы она оставалась незамеченной, если бы не внимательные пользователи.