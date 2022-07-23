Мало кто знает, что безлимитный интернет — счастье не для всех и далеко не везде.

Объём передаваемых данных в Сети ежегодно растёт, скорости интернет-соединения постоянно растут, а объём включённого в абонентскую плату трафика в странах, где законодательно до сих пор не введён запрет на лимитированные тарифы, зачастую не поспевает за реальностью. В связи с этим недавняя находка внимательных геймеров, обнаруживших, что Halo Infinite в режиме мультиплеера по какой-то непонятной причине способна «сожрать» свыше одного гигабайта трафика всего за пару матчей, привело их в настоящее замешательство.

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Как сообщают пользователи, сам обмен данными с игровыми серверами в рамках матча генерирует всего около пяти мегабайт трафика за один матч. Это нынче иначе как погрешностью не назвать. Вопрос вызывают какие-то постоянные системные запросы после окончания матча и выхода в главное меню.

Каждый такой «цикл» генерирует порядка 300 Мбайт трафика, и вот это уже вполне ощутимо. Дело в том, что за совсем короткое время Halo Infinite может сгенерировать неприемлемый объём трафика, а учитывая тот факт, что включённые в тарифах интернет-провайдеров в США лимиты весьма жёсткие, это может привести к большим финансовым неприятностям. В США и многих других странах до сих пор на законодательном уровне не введена обязанность провайдерами предоставлять безлимитный доступ в Сеть, а имеющиеся безлимитные тарифы — это специальные предоставляемые провайдерами платные опции, которые значительно удорожают стоимость пользования Интернетом.

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343 Industries сообщила, что работает над решением данной проблемы. Однако неясно, как долго бы она оставалась незамеченной, если бы не внимательные пользователи.