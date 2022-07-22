Датамайнеры наткнулись на него в базе данных PSN.

В конце весны Electronic Arts совместно с Respawn Entertainment официально анонсировали Star Wars Jedi Survivor — прямое продолжение «Павшего Ордена». Релиз проекта запланирован на следующий год, однако с тех самых пор разработчики на связь до сих пор на связь не выходили. Пассивность вполне обоснованная: до релиза надо ещё дожить, и торопиться с публикацией подробностей может быть чревато самыми негативными последствиями. И вот тут на сцену как всегда выходят инсайдеры и прочие датамайнеры, всегда готовые опубликовать подробности невзирая на конъюнктуру.

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Согласно сведениям инсайдеров, обнаруживших соответствующие сведения в базе данных PSN, увидеть Star Wars Jedi Fallen Order мы сможем уже в марте (либо в конце августа) следующего года.

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В Star Wars Jedi Fallen Order мы вновь будем играть за чудом выжившего Кэла Кестиса, который на момент действия игры уже будет не мальчишкой, на которого объявили охоту имперские инквизиторы, а полноценным способным постоять за себя джедаем. В общем, история будет мрачной, эффектной и взрослой — как и подобает сиквелам хорошо зарекомендовавших себя игр.