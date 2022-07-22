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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Россияне активно пользуются посредниками при покупке видеоигр в сервисах цифровой дистрибуции
Проще говоря, после удара по левой щеке подставляют правую.
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После того как на Россию обрушился невменяемый объём так называемых санкций, с покупкой видеоигр в сервисах цифровой дистрибуции стали наблюдаться проблемы. Одни видеоигры в принципе исчезли из продажи в российском регионе в результате ухода из него соответствующего издателя, для покупки же других необходимо осуществлять много дополнительных действий, в числе которых, например, услуги посредников. Как сообщает «Коммерсантъ», после начала специальной военной операции спрос на такие услуги возрос вплоть до значения в 52 %.

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По сведениям «Коммерсанта», Steam-пользователи стали на 24 % чаще пользоваться услугами посредников, а пользователи PlayStation — на 52 %. Учитывая несоразмерно меньшее число консольных геймеров в России, данные цифры могут вызвать недоумение, однако важно помнить, что в Steam покупать игры всё ещё можно с помощью внутреннего кошелька, пополнить который можно вполне официально через различные сервисы. В PlayStation Store же все транзакции в России полностью перекрыты.

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Согласно опросу ВЦИОМ, более половины российских геймеров столкнулись с проблемами из-за санкций. Во что играет другая половина, которая каким-то образом оказалась незатронутой, вопрос хороший. Видимо, в бессмертных «Третьих».

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