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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Серверы Killzone Shadow Fall и Killzone Mercenary будут отключены в следующем месяце
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Мало какие игры, особенно рассчитанные на сетевую функциональность, способны на протяжении десятка лет и более сохранять востребованность на уровне, достаточном хотя бы для покрытия расходов на поддержание серверов. Обычно столь долгоиграющие проекты — это всё же исключение из правила, в ряды которых не удалось попасть Killzone Shadow Fall и Killzone Mercenary. О том, что серверы двух данных игр будут отключены 12 августа, сегодня сообщили разработчики из Guerilla Games.

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Закрытие серверов означает полное отключение всех сетевых функций обеих игр. Вы не сможете играть ни по сети, ни в кооперативном режиме. А вот возможность играть в одиночные кампании сохранится.

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Напомним, что и Killzone Shadow Fall, и Killzone Mercenary вышли в свет в 2013 году на PlayStation 4 и PlayStation Vita соответственно.

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