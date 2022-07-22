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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: новый трейлер мистического тактического вестерна Hard West II с точной датой релиза
Игра выйдет 4 августа.
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Разработчики пошаговой стратегии Hard West II из компании Ice Code Games совместно с издательством Good Shepherd Entertainment объявили, что их детище поступит в продажу 4 августа текущего года. По такому случаю был выпущен отдельный трейлер.

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Hard West II — это ролевая игра с пошаговыми тактическими боями, отправляющая геймеров в «тёмное сердце американского Запада». Им здесь нужно будет возглавить сверхъестественный отряд и поймать таинственный Призрачный поезд, попутно перехитрив и перестреляв всех врагов.

Главный герой Hard West II — знаменитый бандит Джин Картер, «опаснее которого не сыщешь на всём Диком Западе. Он узнал, что вскоре повстречает легендарный «Призрачный поезд», нагруженный государственным золотом. Такой момент упускать было нельзя, поэтому Джин Картер быстро сколотил отряд и отправился на поиски приключений.

«Мир Hard West II не прощает ошибок: в нем соединились легенды Дикого Запада и оккультизм, и демонов там ничуть не меньше, чем пуль. В отчаянном сражении за собственную душу вам придётся исколесить самые дальние уголки Дикого Запада. Вы увидите снежные горы, посетите городки переселенцев и гораздо лучше узнаете своих сообщников.

Выжить в этом безжалостном мире будет непросто. Он вынудит вас принимать тяжелые решения и мириться с их ужасными последствиями. В странствиях вы будете то и дело ввязываться в драку. Убивайте противников, и вы сможете восстановить запас очков действия и активировать режим бравады. Цепочки из эффектных побед над несколькими врагами укрепят вашу репутацию легендарного стрелка», — гласит официальное описание к игре.

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Hard West II выйдет только на ПК, проект можно будет купить 4 августа как в Steam, так и в GOG.

#hard west ii #ice code games
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