Существуя в эпоху ремастеров и ремейков, Naughty Dog в своё время не могла оставить «за скобками» идею выпуска обновлённой версии культовой The Last of Us. Релиз усовершенствованного проекта состоится уже в начале сентября, поэтому вполне естественно, что студия последнее время наращивает активность в деле его предпродажной подготовки. Сегодня, например, Naughty Dog опубликовала 10-минутный посвящённый The Last of Us Part I видеоролик, в котором рассказывает о его основных особенностях.
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Главное нововведение — это, безусловно, поддержка консолей текущего поколения, благодаря чему приключения Элли и Джоэла будут воспроизводиться в высоком качестве с современной графикой и при шестидесяти кадрах в секунду. Вместе с тем в ремейке представлен усовершенствованный ИИ, более реалистичные анимации персонажей и в целом возросшее качество картинки.
Вдобавок разработчики сообщили о полной поддержке особенностей PlayStation 5, как то тактильной отдачи, адаптивных триггеров и объёмного звука.
Геймеры же считают, что в игре слишком мало изменений, чтобы просить за неё $70 в стандартном издании. Принимать сторону геймеров или разработчиков в данном «споре» бессмысленно, поскольку вариантов у игроков немного: либо покупать, либо нет. А уж отсутствие нововведений объясняется самим статусом проекта: перед нами ремейк, переделка того же самого на более современном движке, а не переосмысление или перезапуск.