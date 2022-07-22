Издание «РБК» сегодня со ссылкой на несколько источников сообщило о том, что в России в «НТЦ ИТ Роса» всерьёз занялись разработкой отечественной операционной системы для мобильных устройств. Вскоре после появления данных сведений «РБК» связалось с «НТЦ ИТ Роса», и в компании подтвердили информацию, уточнив, что проект собираются представить рынку уже в ближайшее время. Как уточняет «РБК», презентация российской мобильной ОС может состояться в августе в рамках форума «Армия-2022». Почему именно там? Возможно, потому что система в первую очередь будет применяться в военной технике, где абсолютное импортозамещение всех без исключения компонентов — суровая необходимость.
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Подробности системы пока не сообщаются: руководитель «НТЦ ИТ Роса» Олег Карпицкий заявил, что деталями проекта поделятся в ходе его первой презентации.
По мнению экспертов, идея выглядит хорошо на бумаге, однако на практике её реализации может помешать целый спектр проблем — от возможной нехватки ресурсов для создания проекта такого масштаба и важности до необходимости создавать полностью новые устройства, рассчитанные именно на работу с отечественной мобильной ОС. Для последнего в России, как утверждают эксперты, попросту нет промышленной базы, и в ближайшее время она даже при реальном желании не появится.