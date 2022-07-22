В отношении NFT и блокчейн-технологий у нынешних геймеров отношение строго отрицательное. Стоит только какому-либо разработчику или издателю позволить себе не подумав брякнуть что-нибудь в поддержку NFT, как с репутацией они могут раз и навсегда попрощаться. Безусловно, общество пока ещё не готово к NFT, но рано или поздно психология изменится, и это обстоятельство будут воспринимать как данность и что-то вполне естественное. Прекрасно это понимают в Epic Games, поэтому компания пока не торопится с показушным отказом от всего связанного с блокчейном и NFT.
реклама
В частности, глава Epic Games Тим Суини заявил, что компания не будет «давить» на разработчиков и вынуждать их отказываться от NFT. По мнению Суини, девелоперы имеют право самостоятельно решать, как им поступать со своими творениями. В свою очередь, игроки всегда вправе решать, тратить им своё свободное время на тот или иной продукт, или нет. Вмешательство в данный процесс с попыткой навязать какое-то общее мнение ни к чему хорошему, уверен Суини, не приведёт.
И хотя в данном случае глава Epic Games абсолютно прав, иногда имеет смысл поступиться своими принципами хотя бы ради сохранения своей репутации. Дело в том, что признание NFT сообществом — это вопрос даже не среднесрочной перспективы, а дела компании нужно делать уже сейчас.
На днях о полном запрете NFT и блокчейна заявила студия-разработчик Minecraft, аргументировав это частыми случаями мошенничества и нарушением самой идеи игры и исповедуемых компанией принципов.