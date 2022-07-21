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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: геймплей экшена Bright Memory: Infinite, записанный на Xbox Series X в разрешении 4K с трассировкой лучей
Игра дополнительно вышла на Xbox Series, Switch и PS5.
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Журналисты издания IGN опубликовали у себя на канале в YouTube геймплейное видео боевика Bright Memory: Infinite. Материал продолжительностью восемь с лишни минут демонстрирует основные аспекты проекта: динамичные сражения с использованием огнестрельного и холодного оружия.

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В какой-то момент в свежем видео от IGN зрителям показывают процесс прокачки навыков с использованием заработанных очков. Тут всё привязано к разным видам вооружения, а ещё игрок может улучшать кибернетическую руку главной героини. Как вы понимаете, без общения с финальным босом на уровне дело тоже обойтись не могло, ведь мы имеем дело с одиночным экшеном.

Авторы Bright Memory: Infinite называют своё детище «сверхскоростным миксом из жанров FPS и экшен». Здесь важно правильно использовать широкий спектр умений и способностей, чтобы обрушить на врагов свои умопомрачительные комбо-атаки.

«2036 год. По всему миру в небе наблюдается странное явление, найти объяснение которому ученым не под силу. SRO (Сверхъестественная научно-исследовательская организация) отправляет своих агентов в разные регионы для исследования этого феномена. Вскоре становится ясно, что эти странные происшествия связаны с одной древней загадкой — пока ещё неизвестной историей о двух мирах, завеса тайны над которой вот-вот приоткроется...» — гласит официальное описание к игре.

А теперь самое важное: игровой процесс был записан на консоли Xbox Series X в разрешении 4K при 60 кадрах/с, также была включена технология трассировки лучей.

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Bright Memory: Infinite вышла несколько часов назад на консолях PlayStation 5, Nintendo Switch, а также Xbox Series X и S. На ПК проект доступен ещё с ноября прошлого года.

#bright memory infinite #fqyd studio
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