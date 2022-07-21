С высоты времени порой трудно осознать такие вещи, как продолжительность существования тех или иных видеоигр. В частности, The Elder Scrolls Online с нами уже больше восьми лет. За это время дети успели вырасти и пойти получать профессиональное образование, а взрослые — постареть. Но MMO во вселенной «Свитков» продолжает развиваться и привлекать внимание новых пользователей. Так, сегодня испаноязычное подразделение Bethesda сообщило, что пользовательская база The Elder Scrolls Online достигла 21 миллиона человек.
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Безусловно, это, учитывая возраст TES Online и популярность данной франшизы, не такой уж внушительный результат, тем более что за полгода показатель вырос всего на один миллион пользователей. Тем не менее, разработчики довольны и считают его достойным публикации, а это главное.
Сейчас в TES Online проходит сезон «Бретонское наследие». За прошедшие месяцы игра получила два обновления, включая контентную главу «Высокий остров» с новыми локациями и сюжетной линией. Очевидно, развитие проекта продолжится и в следующем году.