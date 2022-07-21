Скоро, очень скоро.

Компания Bungie объявила о проведении очередного шоу Destiny 2 Showcase, в рамках которого должно быть представлено следующее крупное расширение для упомянутого лутер-шутера. Апдейт получит название Lightfall — скорее всего, с его анонсом разработчики заговорят и о восемнадцатом сезоне.

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По случаю скорого полноценного анонса расширения разработчики выпустили короткий тизер, в котором, помимо всего прочего, запечатлены герои, связанные с тьмой. Среди них, кажется, засветился и лидер Чёрного флота — Свидетель. Если вдруг кто призабыл, он появился в конце сюжетной кампании «Королевы-ведьмы».

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Напомним, в данный момент в Destiny 2 завершается семнадцатый сезон под названием «Видение», а сама Bungie окончательно стала частью PlayStation Studios (сделка была закрыта на прошлой неделе).