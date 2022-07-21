Выпустить игру к старту проката фильма, увы, не получится.

Если современный игропром и можно описать несколькими словами, то ими вполне могут стать «переносы, несбывшиеся надежды и большие разочарования». Предполагалось, что релиз Avatar Frontiers of Pandora состоится в этом году аккурат к запуску кинофильма «Аватар: Путь воды», но сегодня Ubisoft развеяла эти надежды, заявив, что отныне релиз видеоигры состоится только в 2023/2024 финансовом году. В переводе на стандартный календарь это означает период с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024-го.

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Если верить Ubisoft, то причиной отложенного релиза стало желание в полной мере задействовать потенциал графических технологий нового поколения. Компания возлагает на Avatar Frontiers of Pandora большие надежды, поэтому к реализации проекта необходимо подойти с максимальной тщательностью.

Презентация Avatar Frontiers of Pandora состоялась прошлым летом. Действие игры развернётся на ранее неизведанной части планеты Пандора, а повествование будет вестись от лица одного из представителей народа На’ви.