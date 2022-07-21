Посидим в окопчиках с хлором.

Epic Games иногда разбавляет массированные раздачи третьесортных инди-игр чуть более интересными широкому кругу геймеров проектами. Так, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие смогут забрать исторический шутер Tannenberg, посвящённый сражениям на Восточном фронте Первой мировой войны.

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В рамках игрового процесса пользователи разделяются на две команды по 32 участника и отыгрывают исторически достоверные сражения. Всего в распоряжении геймеров более пятидесяти единиц вооружения, восемь крупных полей боя и аутентичная атмосфера.

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На следующей неделе в EGS раздадут Lawn Mowing Simulator, или же просто симулятор пользования газонокосилкой. Если кому-то этого в самый разгар лета в реальной жизни на даче не хватает.