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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В EGS раздают шутер Tannenberg про Первую мировую войну
Посидим в окопчиках с хлором.
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Epic Games иногда разбавляет массированные раздачи третьесортных инди-игр чуть более интересными широкому кругу геймеров проектами. Так, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие смогут забрать исторический шутер Tannenberg, посвящённый сражениям на Восточном фронте Первой мировой войны.

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В рамках игрового процесса пользователи разделяются на две команды по 32 участника и отыгрывают исторически достоверные сражения. Всего в распоряжении геймеров более пятидесяти единиц вооружения, восемь крупных полей боя и аутентичная атмосфера.

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На следующей неделе в EGS раздадут Lawn Mowing Simulator, или же просто симулятор пользования газонокосилкой. Если кому-то этого в самый разгар лета в реальной жизни на даче не хватает.

#epic games #epic games store #tannenberg
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Smytjan
18:19
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ахахах
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хохлы нехоронят своих,типо зеля в своё время пообещал по 15 миллионов гривен семье погибшего,а потом они пощитали там,что это дохера очень получается и нестали заморачиваться по родственникам погибших
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Ottuda
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Агась, с планеты Нибуру.
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Что ты несешь хоспаде?
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