Зимой, впрочем, развивать нечего. Задача — выжить.

Через две с половиной недельки в продажу поступит градостроительная стратегия Farthest Frontier, и разработчики из студии Crate Entertainment поступают совершенно верно, предпочитая наращивать темпы предпродажной подготовки с использованием доступных им ресурсов. В частности, благодаря сотрудничеству Crate с изданием IGN у нас появилась возможность взглянуть на 6,5-минутный видеоролик с демонстрацией развития своего поселения.

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В нижеуказанном видео можно заметить смену времён года, логично вызывающую смену приоритетов при обеспечении жизнедеятельности своего поселения, необходимость грамотно (по науке) заниматься сельским хозяйством, обеспечивать жителей ресурсами и пищей, а также обеспечивать работоспособность общества с разделением труда.

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Глядя на геймплейный видеоролик, складывается вполне справедливое чувство, что Farthest Frontier метит на звание одной из самых проработанных и, как следствие, интересных стратегий последних лет. Ну, а как оно будет на самом деле, узнаем 9 августа.