С разрешения разработчиков, разумеется.

В Сети был опубликован исходный код двух классических игр от некогда известной студии KD-Lab: «Периметр 2: Новая земля» и Maelstrom: The Battle for Earth Begins. Ранее публиковались «исходники» стратегии «Периметр», а также классических «ВанГеры» и «Самогонки».

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Все озвученные материалы можно найти в соответствующем репозитории GitHub. Напомним, оба проекта построены на базе движка Vista Engine, на котором была сделана оригинальная стратегия «Периметр». Публикацией исходных кодов занимается сообщество поклонников игр от KD-Lab с обязательным разрешением от разработчиков. Здесь нужно сделать уточнение: коды игры опубликованы под GPLv3, поэтому ресурсы проектов можно использовать из Steam.

«Периметр 2: Новая Земля» — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени, третья часть серии игр «Периметр». Игра была разработана российской компанией K-D Lab и была издана 12 декабря 2008 года на территории России компанией 1С. События стратегии проходят в том же сеттинге, что и события предыдущих игр серии. Второй «Периметр» был плохо принят публикой — 43 % рейтинга из 100 на Metacritic (5 рецензий).

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Maelstrom: The Battle for Earth Begins — стратегия в реальном времени, разработанная KD-Vision в России и изданная Codemasters. Действие проекта разворачивается в 2050 году в постапокалиптическом будущем после экологической катастрофы, которая приводит к затоплению большей части планеты, а также к последующему уничтожению оставшихся ресурсов. В игре используется много механик, использовавшихся в стратегии «Периметр». На Metacritic стратегия набрала 58 % рейтинга из 100 на основании 22 рецензий.