Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Исходный код стратегий «Периметр 2: Новая земля» и Maelstrom опубликован под Open Source
С разрешения разработчиков, разумеется.
анонсы и реклама
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В ДВА раза снижена цена RX 6600
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр

В Сети был опубликован исходный код двух классических игр от некогда известной студии KD-Lab: «Периметр 2: Новая земля» и Maelstrom: The Battle for Earth Begins. Ранее публиковались «исходники» стратегии «Периметр», а также классических «ВанГеры» и «Самогонки».

реклама

Все озвученные материалы можно найти в соответствующем репозитории GitHub. Напомним, оба проекта построены на базе движка Vista Engine, на котором была сделана оригинальная стратегия «Периметр». Публикацией исходных кодов занимается сообщество поклонников игр от KD-Lab с обязательным разрешением от разработчиков. Здесь нужно сделать уточнение: коды игры опубликованы под GPLv3, поэтому ресурсы проектов можно использовать из Steam.

«Периметр 2: Новая Земля» — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени, третья часть серии игр «Периметр». Игра была разработана российской компанией K-D Lab и была издана 12 декабря 2008 года на территории России компанией 1С. События стратегии проходят в том же сеттинге, что и события предыдущих игр серии. Второй «Периметр» был плохо принят публикой — 43 % рейтинга из 100 на Metacritic (5 рецензий).

анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде
12700KF за копейки в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Maelstrom: The Battle for Earth Begins — стратегия в реальном времени, разработанная KD-Vision в России и изданная Codemasters. Действие проекта разворачивается в 2050 году в постапокалиптическом будущем после экологической катастрофы, которая приводит к затоплению большей части планеты, а также к последующему уничтожению оставшихся ресурсов. В игре используется много механик, использовавшихся в стратегии «Периметр». На Metacritic стратегия набрала 58 % рейтинга из 100 на основании 22 рецензий.

#kd lab #maelstrom #периметр 2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О влиянии типа SSD накопителя в играх
292
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
230
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
39
Обожествление Биткоина набирает обороты
27
Массачусетский технологический институт построил машину времени для обнаружения темной материи
10
Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри
10
Симбиоз компьютера и смартфона — 10 полезных функций смартфонов для ПК-геймера
2
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
3

Сейчас обсуждают

Xmast
16:28
Если бы Маск СОБИРАЛСЯ продать биткоины - то да. Очевидно все бы кинулись продавать и курсу капец. А теперь это почти ничего не значит для держателей. т.к. влияние на курс уже было. Таким образом можн...
Илон Маск продал Биткоинов на $936 миллионов – курс криптовалюты отреагировал снижением
Eder
16:22
Вы правы по сути, и все же преувеличиваете. Да , у амд есть такое преимущество - что легко впихивать "разное в разное", а синие реально порой с сокетами играются. Но найти все можно легко и просто )
14-ядерный Core i5-13600K легко обошёл более дорогой 16-ядерный Ryzen 9 5900Х в тесте CPU-Z
Денис Лежепёков
16:21
Да да я тот кто пользуется смартфоном что звонить слушать музыку общаться в соц сетях и фотографировать и ноль глюков имею.
В новой прошивке MIUI 13 на смартфонах Xiaomi найдены многочисленные баги и неработающие функции
Алексей Розаев
16:19
ну а если для старых игр без лучей и DLSS? я хочу сталкера пройти со всеми последними модами на 666 fps
Хорошая производительность, но нет поддержки — настольно-мобильную RTX 3060M протестировали
Владимир Захаров
16:18
Раньше они были свиньями в духовном плане , но сеичас видимо достигнут гармоний между внешним видом и содержанием
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
deniskaaaa1
16:18
скайнет скоро...
Илон Маск продал почти 32 тыс. биткоинов на сумму $936 млн, чем спровоцировал падение криптовалют
Dmitry Nogaev
16:12
Сегодня курс $ на бирже взлетел на 2.5р, завтра снова курс на алике за 70 перевалит
Ученые обнаружили сигнальную молекулу, связывающую положительные и отрицательные эмоции с памятью
Владимир Захаров
16:12
Который сильно медленнее , а снимаешь лимиты потребления почти такой же горячий как 5800X хоть и почти догоняет при этом по скорости Либо холодный -медленный Либо горячий -но быстрый как 5800 Где ...
Core i9-13900K при нагреве до 100 градусов показал более чем полуторное превосходство над 12900K
Зеновий Радеонович
16:11
Да он там уже сам запутася.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Miki_Sambrero
16:07
Мощный в синтетику, возможно мощный в играх...но горячий, дорогая система и в будущем)
Core i9-13900K при нагреве до 100 градусов показал более чем полуторное превосходство над 12900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем