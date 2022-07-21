Мы живём в эпоху глобальной трансформации мироустройства, и когда это происходит, прежние нормы морали и установленные правила поведения в обществе с помпой перестают функционировать, заменяясь на откровенное безрассудство. В частности, Electronic Arts, позабывшая, что спорт (а в данном случае видеоигры) и политику смешивать нельзя, в беседе с изданием Eurogamer подтвердила, что в грядущей FIFA 23 не будет представлено российских футбольных клубов и российской национальной сборной.
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По словам представителя Electronic Arts, компания следует за решениями, принятыми её партнёрами из ФИФА и УЕФА. Далее EA заявила о своей «солидарности» с украинским народом и призвала к миру и окончанию боевых действий на территории Украины.
Формально FIFA 23 была полноценно презентована вчера вечером: игра порадует задействованием усовершенствованной системой анимации, новыми геймплейными механиками, а также возможностью организовать женские футбольные соревнования. Это последний проект, выходящий под названием FIFA: далее EA будет выпускать футбольные симуляторы под торговой маркой EA Sports FC.