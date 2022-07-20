Смотреть в нём, впрочем, традиционно нечего.

Несмотря на то, что формально анонс FIFA 23 состоялся несколько месяцев назад, дебютный видеоролик проекта компания Electronic Arts вместе со своим спортивным подразделением EA Sports решила опубликовать только сегодня.

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Разработчики подтвердили применение системы анимации HyperMotion 2, заявили об обновлённых системах штрафных ударов, а также о различных усовершенствованных механиках игрового процесса.

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Релиз FIFA 23 назначен на 30 сентября на всех актуальных платформах. Это последняя игра серии, выходящая под данным названием. Впоследствии проекты будут именовать EA Sports FC. Причина — в возросших «аппетитах» FIFA, требующей отчисления за использование своего названия; ну а Electronic Arts при всех своих пороках в одном всё-таки права: поощрять необоснованную наглость нельзя.