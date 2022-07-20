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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA опубликовала дебютный видеоролик FIFA 23
Смотреть в нём, впрочем, традиционно нечего.
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Несмотря на то, что формально анонс FIFA 23 состоялся несколько месяцев назад, дебютный видеоролик проекта компания Electronic Arts вместе со своим спортивным подразделением EA Sports решила опубликовать только сегодня.

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Разработчики подтвердили применение системы анимации HyperMotion 2, заявили об обновлённых системах штрафных ударов, а также о различных усовершенствованных механиках игрового процесса.

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Релиз FIFA 23 назначен на 30 сентября на всех актуальных платформах. Это последняя игра серии, выходящая под данным названием. Впоследствии проекты будут именовать EA Sports FC. Причина — в возросших «аппетитах» FIFA, требующей отчисления за использование своего названия; ну а Electronic Arts при всех своих пороках в одном всё-таки права: поощрять необоснованную наглость нельзя.

#electronic arts #ea sports #fifa 23
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