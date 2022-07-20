Разработчики из студии Herobeat совместно с издательством выпустили приключенческую игру Endling — Extinction is Forever, посвящённую странствиям последних лис. По такому случаю авторы подготовили и выпустили релизный трейлер.
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Итак, главные герои Endling — последняя на Земле лиса, которая пытается защитить своё потомство. Звериная семейка пытается выжить в мире, полностью разорённом и опустошённом людьми. Маленькая группка животных спешно передвигается, исследует мир и применяет по необходимости уникальные способности (у каждого свои).
Endling — Extinction is Forever порадует игроков нечастым сегодня видом сбоку и предложит решать несложные головоломки под покровом ночи. Собственно, передвижение и рыскание по миру тоже происходит не в дневное время, в которое героям нужно отдыхать.
Endling — Extinction is Forever доступно на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. В Steam у данного проекта уже набралось 91 % положительных рецензий из 48 написанных.