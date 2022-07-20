Sony совместно с Insomniac Games внезапно вспомнили, что уже совсем скоро состоится релиз PC-версии экшена Marvel's Spider-Man Remastered, поэтому спешно зашевелились и опубликовали посвящённый особенностям компьютерной версии игры материал. Выяснилось, что в PC-версии «Человека-паука» будет представлен полный набор всех современных технологий, позволяющих максимизировать визуальную часть проекта.
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В частности, Marvel's Spider-Man Remastered на PC порадует полной поддержкой технологий NVIDIA DLSS и DLAA, а также поддержкой трассировки лучей для улучшения отражений. Вместе с тем в игре будут представлены широкие опции графических настроек, поддержка ультраширокоформатных мониторов, а также мультимониторных конфигураций вроде NVIDIA Surround.
Вместе с тем разработчики опубликовали наглядную таблицу системных требований проекта. Из неё следует, что если не «перегибать палку» с графическими настройками, то вам за глаза хватит средненькой системы прямиком из 2016 года. Мощные суперсовременные системы потребуются только в том случае, если вы собираетесь гонять «паучка» в 4K при высоких настройках качества с максимальной трассировкой лучей.
Релиз Marvel's Spider-Man Remastered на PC состоится 12 августа.