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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Minecraft запретили интеграцию блокчейна в клиентские и серверные приложения и создание NFT-контента
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Хотя NFT (невзаимозаменяемые токены) были вытеснены из информационного поля другими, куда более насущными новостями, а многие разработчики и индивидуумы поплатились своей репутацией за одно только упоминание этой аббревиатуры в положительном ключе, сама система пока не уничтожена. Возможно, впрочем, что первые крупные шаги в деле уничтожения начали предприниматься: сегодня Mojang опубликовала посвящённый NFT в Minecraft материал, в котором объявила о полном отказе от невзаимозаменяемых токенов и блокчейн-технологий в своей культовой песочнице.

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По словам Mojang, сама суть NFT подразумевает цифровую эксклюзивность, что никак не сочетается с принципами и ценностями Minecraft. Кроме того, в Mojang считают, что NFT является опасной схемой, с помощью которой в играх могут осуществлять различные мошеннические действия, что идёт вразрез с политикой безопасности Mojang.

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Как итог, компания вводит запрет на интеграцию блокчейн-технологий с серверными и клиентскими приложениями Minecraft и создание NFT-контента для игры, как то миров, обликов, модификаций и прочего. Тотального отказа от блокчейна в Mojang не исповедуют, прекрасно понимая, что в перспективе технология может развиться до такого уровня, при котором она не будет нарушать принципы и ценности Minecraft. Пока что же — табу.

#minecraft #mojang
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wwr222
21:59
Я всегда читаю. И его "первоисточник" читал. Поэтому и пишу тут. У меня нет манеры сразу писать комментарии без прочтения. Это уже третий (вроде) высер в стороны CPU Z. Самое смешное, что обладатели н...
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Derelict
21:59
Я же говорю, ваш интел - чистый, незамутнённый знаниями маркетинг, частота - ничто, IPC - всё, что доказал низкочастоный ryzen 5800X3D.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Аналоговнет
21:59
смешно )
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Derelict
21:57
Физика и аэродинамика шапочки из фольги - все ваши знания.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Аналоговнет
21:57
В новых ЦП Intel обещают буст до 5.7 GHz. AMD умеет делать так ?
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
wwr222
21:56
Я просто знаю физику и аэродинамику и не пытаюсь ссать против ветра.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Derelict
21:55
Мы здесь и сейчас не про мир сине-голубых фантазий, здесь только факты, почитайте статью в конце концов.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
wwr222
21:55
Вот здесь частично соглашусь: пока нормальный софт пилить не будут, толка от недоядер будет не много. Но идея хорошая.
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Сергей Васильев
21:54
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flyval
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