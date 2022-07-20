Хотя NFT (невзаимозаменяемые токены) были вытеснены из информационного поля другими, куда более насущными новостями, а многие разработчики и индивидуумы поплатились своей репутацией за одно только упоминание этой аббревиатуры в положительном ключе, сама система пока не уничтожена. Возможно, впрочем, что первые крупные шаги в деле уничтожения начали предприниматься: сегодня Mojang опубликовала посвящённый NFT в Minecraft материал, в котором объявила о полном отказе от невзаимозаменяемых токенов и блокчейн-технологий в своей культовой песочнице.
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По словам Mojang, сама суть NFT подразумевает цифровую эксклюзивность, что никак не сочетается с принципами и ценностями Minecraft. Кроме того, в Mojang считают, что NFT является опасной схемой, с помощью которой в играх могут осуществлять различные мошеннические действия, что идёт вразрез с политикой безопасности Mojang.
Как итог, компания вводит запрет на интеграцию блокчейн-технологий с серверными и клиентскими приложениями Minecraft и создание NFT-контента для игры, как то миров, обликов, модификаций и прочего. Тотального отказа от блокчейна в Mojang не исповедуют, прекрасно понимая, что в перспективе технология может развиться до такого уровня, при котором она не будет нарушать принципы и ценности Minecraft. Пока что же — табу.