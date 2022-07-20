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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Российские компании жалуются на многократно возросшую частоту хакерских атак в этом году
Борются как и где могут.
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За первые шесть месяцев текущего года на сетевую инфраструктуру российских компаний стали усиленно осуществлять хакерские атаки. Как передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт сервиса разведки утечек данных и мониторинга «даркнета» DLBI , 83 % всей похищенной информации от российских компаний пришлись именно на целенаправленные взломы их баз данных. Раньше основной причиной утечек был человеческий фактор — когда кто-то из сотрудников случайно или «случайно» сливал в Сеть конфиденциальные сведения.

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В этом году же масштаб хакерских атак на российские фирмы возрос в несколько раз. Причин на то несколько. Во-первых, удивительная невнимательность администраторов баз данных к вопросам безопасности и пренебрежение точными настройками. Во-вторых, специальная военная операция, из-за начала которой многие хакеры решили «отомстить» России, проникая в системы государственных органов, ведомств и структур. И в-третьих, уход из России многих критически важных для информационной безопасности иностранных компаний, которые попросту взяли и отозвали лицензионные ключи у своих российских пользователей.

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Третье обстоятельство приводит к тому, что значительная часть компаний и предприятий столкнулась с большими проблемами со своим софтом и была вынуждена переходить на альтернативные решения, включая «облачные», устойчивость которых к хакерскому воздействию, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

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