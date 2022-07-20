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Новости Software Игнатий Колыско
Microids решила отметить 20-летие Syberia, выпустив памятный ролик и открыв специальный раздел на сайте
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Издательство Microids опубликовало небольшой ролик, посвящённый 20-летию своей приключенческой серии Syberia. Команда разработчиков также объявила об открытии особого раздела на сайте, посвящённого закулисным тайнам и тонкостям создания всех частей именитой серии.

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Сам блог с закулисными историями посвящен секретам дизайна основных серий Microids, страничка называется Microids Backstage. Среди них есть Flashback, Blacksad, Asterix & Obelix XXL и другие.

Первая запись в блоге посвящена ходу разработки Syberia. Авторы там вспоминают истории об идеологе серии Бенуа Сокале, ностальгируют и всячески дают понять, что они вложили в эту серию приключенческих игр свою душу.

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Напомним, последняя и самая актуальная на сегодняшний день часть Syberia, которая получила подзаголовок The World Before, вышла на ПК в марте текущего года. На консолях PS5, Xbox Series X и S проект появится в ноябре, а в будущем году заглянет даже на PS4 и Xbox One.

#microids #syberia the world before
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