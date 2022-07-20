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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Arkane на фоне успеха Deathloop может отказаться от игр с линейными кампаниями
Но это когда-нибудь в перспективе. И отнюдь не краткосрочной.
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Когда студия Arkane осенью прошлого года выпустила в свет свой новый проект Deathloop про петлю времени, он оказался неожиданно успешным. Игрокам пришлись по душе разгадки временных головоломок и парадоксов без навязанного разработчиками прохождения по уже заранее проложенным рельсам. Успешным Deathloop оказался настолько, что в Arkane уже подумывают о том, чтобы в перспективе (насколько отдалённой, правда, не уточняется) полностью отказаться от игр с линейным сюжетным повествованием.

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Как заявляет руководитель Arkane Lyon по направлению одиночных кампаний Дана Найтингейл, в Deathloop была реализована давно запрашиваемая сообществом возможность в рамках одного прохождения увидеть и использовать несколько различных вариантов выполнения задачи. И если в предыдущих играх студии это было сделать невозможно — приходилось переигрывать весь проект, то в Deathloop благодаря петле времени данная задача была решена.

К Найтингейл присоединился и творческий руководитель Arkane Динга Бакаба, заявивший, что в Deathloop нет какого-то «правильного» или «неправильного» пути прохождения, и одним из своих главных успехов в данной игре разработчики считают именно отсутствие навязанного мнения и выбора: геймер сам решает, какой вариант для него предпочтителен с точки зрения морали.

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По мнению Бакаба, лучше иногда рисковать, чем беспрестанно выпускать одни и те же с точки зрения структуры игрового процесса продукты. В дальнейшем Arkane будет развивать данный замысел. А что из этого выйдет, увидим когда-нибудь в будущем. Может быть.

#arkane studios #deathloop
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