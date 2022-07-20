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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Согласно опросу, в России в видеоигры играет в основном молодёжь
И то, не считая возрастную группу «младше 18».
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ВЦИОМ сегодня опубликовал результаты опроса, темой которого стала распространённость видеоигр в России и разделение данного увлечения по возрастным группам и платформам. Результаты опроса позволили выявить достаточно интересную особенность: оказалось, что лишь 23 % российских респондентов в принципе проводят свободное время в видеоиграх, и, более того, из этих 23 % подавляющее большинство — представители молодёжи.

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Согласно опросу, в основном видеоигры популярны в возрастной группе от 18 до 24 лет — 56 % её представителей утвердительно ответили на вопрос о проведении свободного времени в видеоиграх. При этом 20 % из опрошенных в данной возрастной группе играют ежедневно. В старших возрастных группах процент геймеров пропорционально уменьшается, доходя всего до 10 % среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше.

В качестве игровых устройств молодые геймеры предпочитают компьютеры/ноутбуки. Зрелые игроки в основном пользуются мобильными устройствами и планшетами. Что касается игровых приставок, то в России данные платформы традиционно не отличались популярностью, а на фоне так называемых санкций и вовсе стали практически никому не нужными: лишь малая доля из числа опрошенных играет в игры на консолях.

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Санкции стали отдельной темой, поднятой ВЦИОМом при опросе отечественных геймеров. Выяснилось, что за последние три месяца больше половины (51 %) игроков столкнулись с проблемами в видеоиграх в результате введённых западными странами и компаниями ограничений. Самыми частыми проблемами стали трудности с покупкой игр и оплатой внутриигровых покупок. Также отмечается, что новинки от крупных издателей в России легально больше недоступны. Почти половина (48 %) игроков никак не пытались решить проблемы, тогда как 52 % пробовали пользоваться VPN, оплачивать игры через сторонние сервисы, виртуально «переезжать» в Казахстан и даже писать жалобы в службы поддержки сервисов. Лишь 2 % геймеров заявили, что бросили игру после появления проблем с осуществлением вышеуказанных операций.

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Аналоговнет
15:50
это всё игры теоретиков, лучше не лезть туда
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Муж_ЗАГЛOTA
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ШЕША об этом пару недель назад писал и как обычно СЛИЛСЯ мамкин майнер и БОЕЦ :D
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Зеновий Радеонович
15:46
Откуда дровишки о последовательном чтении в играх? Игра дергает файлы из разных областей диска. Даже чисто логически при телепортах в открытых мирах будет случайное чтение.
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Chimbal
15:45
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Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Аналоговнет
15:44
там сказано не точно, Т.М. это среда, а давление в среде это т.н. гравитация. т.е. одно невозможно без другого. перепады давления среды ощущаются человеком как гравитация (притяжение)
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SANEKS
15:44
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Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
SANEKS
15:44
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Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Сергей Лебедев
15:43
Ну так вот и я думаю что темная материя это выдумка,но в татье о ней сказано что она держит галактики от развала.
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
Archont
15:43
Так и вижу как владелец Соляриса пересаживается на Гранту без подушек, АБС и кондея, чтобы сэкономить 3000 рублей в год.
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SANEKS
15:41
CPU-z - бенчмарк? что вы курите? Внутри утилитки для просмотра параметров системы есть "калькулятор" который показывает попугаи и это сразу стали называть бенчмарком?треш!
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
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