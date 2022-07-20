И то, не считая возрастную группу «младше 18».

ВЦИОМ сегодня опубликовал результаты опроса, темой которого стала распространённость видеоигр в России и разделение данного увлечения по возрастным группам и платформам. Результаты опроса позволили выявить достаточно интересную особенность: оказалось, что лишь 23 % российских респондентов в принципе проводят свободное время в видеоиграх, и, более того, из этих 23 % подавляющее большинство — представители молодёжи.

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Согласно опросу, в основном видеоигры популярны в возрастной группе от 18 до 24 лет — 56 % её представителей утвердительно ответили на вопрос о проведении свободного времени в видеоиграх. При этом 20 % из опрошенных в данной возрастной группе играют ежедневно. В старших возрастных группах процент геймеров пропорционально уменьшается, доходя всего до 10 % среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше.

В качестве игровых устройств молодые геймеры предпочитают компьютеры/ноутбуки. Зрелые игроки в основном пользуются мобильными устройствами и планшетами. Что касается игровых приставок, то в России данные платформы традиционно не отличались популярностью, а на фоне так называемых санкций и вовсе стали практически никому не нужными: лишь малая доля из числа опрошенных играет в игры на консолях.

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Санкции стали отдельной темой, поднятой ВЦИОМом при опросе отечественных геймеров. Выяснилось, что за последние три месяца больше половины (51 %) игроков столкнулись с проблемами в видеоиграх в результате введённых западными странами и компаниями ограничений. Самыми частыми проблемами стали трудности с покупкой игр и оплатой внутриигровых покупок. Также отмечается, что новинки от крупных издателей в России легально больше недоступны. Почти половина (48 %) игроков никак не пытались решить проблемы, тогда как 52 % пробовали пользоваться VPN, оплачивать игры через сторонние сервисы, виртуально «переезжать» в Казахстан и даже писать жалобы в службы поддержки сервисов. Лишь 2 % геймеров заявили, что бросили игру после появления проблем с осуществлением вышеуказанных операций.