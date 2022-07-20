С высокой, но не стопроцентной долей вероятности.

Разработчики игр продолжают отмечать день отправки своих творений в так называемую печать («уход на золото»). Безусловно, за последние годы данное событие практически полностью утратило свой смысл, и с каждым годом эта утрата только увеличивается, но традиция остаётся, и соответствующим событием девелоперы делятся со всем миром. Сегодня о том, что работа над игрой завершена, и её мастер-копия отправилась на штамповку на фабрики дисков, сообщили авторы перезапуска Saints Row из студии Volition.

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Напоминаем, что перед нами именно перезапуск франшизы: действия игры будут разворачиваться в новом вымышленном городе Санто-Илесо, и приводить к власти в нём мы будем новую криминальную группировку «Святых». В остальном игровой процесс остался прежним, что и отметили многочисленные инсайдеры и журналисты.

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Релиз Saints Row назначен на 23 августа на всех актуальных платформах. В свете сегодняшней новости указанная дата изменится только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Такое в игровой индустрии крайне редко, но всё же бывает.