Некоторое время назад Роскомнадзор пообещал, что если в управляющем «Википедией» фонде Wikimedia Foundation не возьмутся за голову и не исполнят требования российского законодательства в части удаления запрещённой на территории страны информации, включая многочисленные фейки о специальной операции, то в его отношении будут приняты так называемые меры понуждения. Положительного для самого себя решения Wikimedia Foundation, к сожалению, не принял, и вот, сегодня ведомство сообщило о выполнении обещания.
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Несмотря на то, что словосочетание «меры понуждения» звучит достаточно грозно, пока что действия остаются максимально мягкими: фонд не штрафуют, а просто обязывают отмечать его в отечественных поисковых системах как нарушителя российского законодательства. Решение останется в силе до тех пор, пока действия Wikimedia Foundation по удалению запрещённой в России информации не удовлетворят Роскомнадзор.
Ранее аналогичные действия были приняты Роскомнадзором в отношении Google и Twitch.