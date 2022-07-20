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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении управляющего «Википедией» фонда
Теперь в отечественных поисковиках будут сообщать о нарушениях соответствующим юр. лицом российского законодательства.
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Некоторое время назад Роскомнадзор пообещал, что если в управляющем «Википедией» фонде Wikimedia Foundation не возьмутся за голову и не исполнят требования российского законодательства в части удаления запрещённой на территории страны информации, включая многочисленные фейки о специальной операции, то в его отношении будут приняты так называемые меры понуждения. Положительного для самого себя решения Wikimedia Foundation, к сожалению, не принял, и вот, сегодня ведомство сообщило о выполнении обещания.

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Несмотря на то, что словосочетание «меры понуждения» звучит достаточно грозно, пока что действия остаются максимально мягкими: фонд не штрафуют, а просто обязывают отмечать его в отечественных поисковых системах как нарушителя российского законодательства. Решение останется в силе до тех пор, пока действия Wikimedia Foundation по удалению запрещённой в России информации не удовлетворят Роскомнадзор.

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Ранее аналогичные действия были приняты Роскомнадзором в отношении Google и Twitch.

#роскомнадзор #википедия
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