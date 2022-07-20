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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Слушания по делу Twitter против Илона Маска пройдут в октябре
Пока суд проявляет больше благосклонности к компании Twitter.
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Даже наличие симптомов коронавирусной инфекции, как поясняет Reuters, не помешали судье Кэталин Маккормик (Kathaleen McCormick) рассмотреть исковое заявление компании Twitter, которая требует принудить Илона Маска (Elon Musk) к покупке её активов на условиях, оговорённых в апреле – по $54,20 за одну акцию.

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Источник изображения: Reuters

По словам законных представителей Twitter, используемый Илоном Маском повод об отсутствии у него доверия к предоставляемой компанией информации о доле ботов среди своей ежедневной аудитории не является существенным условием расторжения сделки. Сторона обвинения настаивает, что апрельское соглашение упоминало о том, что данная величина может отличаться от заявляемой Twitter, и тогда такая формулировка несостоявшегося покупателя не смущала.

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Судья согласилась с аргументами Twitter по поводу важности скорейшего рассмотрения дела, ведь промедление в подобных случаях снижает капитализацию покупаемой компании и наносит ей непоправимый вред. По этой причине основные слушания по делу пройдут в октябре в течение пяти дней. Представители Илона Маска настаивали на отсрочке слушаний до середины февраля, ссылаясь на необходимость тщательного сбора информации. Они также отметают подозрения в стремлении нанести компании ущерб за счёт затягивания судебного процесса. По их словам, являющийся вторым по величине акционером компании Илон Маск просто не заинтересован в том, чтобы усугублять её положение на фондовом рынке.

#илон маск #twitter #сделка #судебное разбирательство
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Twitter настаивает, что Илон Маск затягивает судебный процесс с целью развала сделки
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