Даже наличие симптомов коронавирусной инфекции, как поясняет Reuters, не помешали судье Кэталин Маккормик (Kathaleen McCormick) рассмотреть исковое заявление компании Twitter, которая требует принудить Илона Маска (Elon Musk) к покупке её активов на условиях, оговорённых в апреле – по $54,20 за одну акцию.
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По словам законных представителей Twitter, используемый Илоном Маском повод об отсутствии у него доверия к предоставляемой компанией информации о доле ботов среди своей ежедневной аудитории не является существенным условием расторжения сделки. Сторона обвинения настаивает, что апрельское соглашение упоминало о том, что данная величина может отличаться от заявляемой Twitter, и тогда такая формулировка несостоявшегося покупателя не смущала.
Судья согласилась с аргументами Twitter по поводу важности скорейшего рассмотрения дела, ведь промедление в подобных случаях снижает капитализацию покупаемой компании и наносит ей непоправимый вред. По этой причине основные слушания по делу пройдут в октябре в течение пяти дней. Представители Илона Маска настаивали на отсрочке слушаний до середины февраля, ссылаясь на необходимость тщательного сбора информации. Они также отметают подозрения в стремлении нанести компании ущерб за счёт затягивания судебного процесса. По их словам, являющийся вторым по величине акционером компании Илон Маск просто не заинтересован в том, чтобы усугублять её положение на фондовом рынке.