Это всё, что на данном этапе остаётся делать издательству.

В феврале прошлого года Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 сменила разработчика, а релиз проекта «уехал» на неопределённый срок. Эта самая неопределённость сохраняется и сейчас, спустя полтора года после данного неприятного, но абсолютно ожидаемого на фоне всех неурядиц в отношении этой игры события. Периодически издательство Paradox Interactive выходит на связь и успокаивает геймеров, и сегодня история повторилась: руководитель издательства Фредрик Вестер заявил, что работа над Bloodlines 2 продолжается, и компания поделится с нами новостями тогда, когда для этого настанет подходящее время.

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Стоит отметить, что Вестер не стал уточнять стадию разработки, в которой сейчас находится Bloodlines 2. По всей видимости, на весьма ранней, поскольку в грядущем фестивале PDXCON2022 в начале осени проект участие не примет.

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К сожалению, реалии современной битком набитой различными предложениями игровой индустрии таковы, что чем дольше разработчики «маринуют» своё творение, тем больше «выгорают» от ожидания конечные геймеры. В конечном счёте это выгорание стать фатальным и необратимым.