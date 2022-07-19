Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Кошачье» приключение Stray добралось до релиза, игроки пока в восторге
Ранее проект обласкали профессиональные журналисты.
анонсы и реклама
<b>3070 дешевле 50 тр</b> в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
<b>3060 MSI за 40тр</b> в Регарде
3050 MSI Gaming за 30тр - успей

То, что приключенческая игра Stray про рыжего котика в кибергороде станет не просто одним большим мемом, но и одной из наиболее желанных игр текущего года, стало очевидно ещё в момент её анонса. Предположения стали подтверждаться, когда Stray сначала оказалась лидером в плане числа пользователей Steam, добавивших игру в список желаемого, а затем — когда попала в тройку лидеров в чарте продаж по предварительным заказам.

реклама

Сегодня Stray добралась до релиза, получила сопутствующий видеоролик, а также потихоньку начала обзаводиться первыми пользовательскими оценками. На момент публикации данной заметки их было меньше двух десятков, однако все они были положительными. Таким образом, на небольшой промежуток времени в Stray можно было понаблюдать стопроцентный пользовательский рейтинг.

Игроки пока, естественно, в восторге от Stray, однако важно понимать, что осмысленные рецензии начнут появляться в лучшем случае только через 7—10 часов — именно такова продолжительность проекта при неспешном прохождении. Игра доступна в Steam по цене в 700 рублей; так что если вы готовы выполнить несколько лишних телодвижений для пополнения своего Steam-кошелька в российском регионе, то легально получить проект вполне можно.

анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
3070 дешевле 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Рухнула цена i9 12900K - смотри
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
В ДВА раза снижена цена RX 6600
RX 6600 за 30тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

#stray
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Игра Stray про милого бездомного котика стала самой желаемой среди пользователей Steam
Предзаказ Stray про бездомного котика в кибергороде обеспечил проекту третье место в недельном чарте продаж в Steam
Очаровательное приключение Stray про бездомного котика получило высокие оценки критиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
26
10 утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов, которые всегда установлены на мой ПК
34
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
17
Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
27
О влиянии типа SSD накопителя в играх
55
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
12

Сейчас обсуждают

taurus88
20:10
ой вэй...
О влиянии типа SSD накопителя в играх
taurus88
20:10
что не мешает наличию диаграмм с фпс.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
analoговнет
20:09
ушёл от ответа )))
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
taurus88
20:09
ну зачем сразу то 4тб?? для ос, прог и тяжких игорей ссд на 2тб, а для прочего сойдёт и хард хоть на 20тб.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Midosa
20:09
Примерно как если на 1-оядерном проце работать (жесть тормозная) или хотя бы пень с гипертрейдиенгом вставить (если не работал на одноядернике - не поймёшь). Ну и все копирования, установки, монтажные...
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Ваня Кислицын
20:08
дак тут не в этом беда, игры и движки сейчас все еще выпускаются для HDD, поэтому и sata SSD хватает, но все может измениться с выходом игр на ue5, когда подгруздка объектов будет не по лодам, а по си...
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Зеновий Радеонович
20:06
А зачем тебе быстрых 4Tb, просто интересно?
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Зеновий Радеонович
20:06
Там есть и загрузка тоже.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
taurus88
20:06
я уже по нику твоему понимаю что по ту сторону экрана очередной гнилой бандерлог. сало не ем, я только за здоровую белковую диету.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
analoговнет
20:06
каждый раз при смене подгузников ))
РФ готовится взять с полки газовую дубину – цены на энергоносители в ЕС этой зимой вырастут на 290%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем