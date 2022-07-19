Ранее проект обласкали профессиональные журналисты.

То, что приключенческая игра Stray про рыжего котика в кибергороде станет не просто одним большим мемом, но и одной из наиболее желанных игр текущего года, стало очевидно ещё в момент её анонса. Предположения стали подтверждаться, когда Stray сначала оказалась лидером в плане числа пользователей Steam, добавивших игру в список желаемого, а затем — когда попала в тройку лидеров в чарте продаж по предварительным заказам.

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Сегодня Stray добралась до релиза, получила сопутствующий видеоролик, а также потихоньку начала обзаводиться первыми пользовательскими оценками. На момент публикации данной заметки их было меньше двух десятков, однако все они были положительными. Таким образом, на небольшой промежуток времени в Stray можно было понаблюдать стопроцентный пользовательский рейтинг.

Игроки пока, естественно, в восторге от Stray, однако важно понимать, что осмысленные рецензии начнут появляться в лучшем случае только через 7—10 часов — именно такова продолжительность проекта при неспешном прохождении. Игра доступна в Steam по цене в 700 рублей; так что если вы готовы выполнить несколько лишних телодвижений для пополнения своего Steam-кошелька в российском регионе, то легально получить проект вполне можно.