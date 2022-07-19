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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Джон Ромеро работает над шутером на Unreal Engine 5
И даже объявил набор сотрудников.
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На протяжении последних нескольких лет Джон Ромеро, известный в первую очередь как сооснователь id Software (Doom, Quake, Wolfenstein), пытается разрушить устоявшееся о себе представление как об «исполнителе одной песни». Основанная Джоном в 2015 году студия Romero Games выпустила Sigil и Empire of Sin, трудится над Sigil 2, и вот, как стало известно сегодня, приступила к работе над шутером от первого лица в полностью новой вселенной.

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Проект находится на зачаточных стадиях развития, и, по большому счёту, к его производству Romero Games ещё толком даже не приступала. Сейчас коллективу требуются новые сотрудники, желательно имеющие опыт работы с Unreal Engine 5. Данное пожелание недвусмысленно намекает на тот факт, что боевик от Ромеро создаётся именно на этом современном движке от Epic Games.

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По всей видимости, перед нами наиболее амбициозный проект из всех, что создавались в стенах Romero Games. И хотя на сегодняшний день никаких его подробностей не представлено, Джону Ромеро и компании всё равно хочется пожелать успехов. Достойных боевиков нынче преступно мало.

#romero games
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