На протяжении последних нескольких лет Джон Ромеро, известный в первую очередь как сооснователь id Software (Doom, Quake, Wolfenstein), пытается разрушить устоявшееся о себе представление как об «исполнителе одной песни». Основанная Джоном в 2015 году студия Romero Games выпустила Sigil и Empire of Sin, трудится над Sigil 2, и вот, как стало известно сегодня, приступила к работе над шутером от первого лица в полностью новой вселенной.
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Проект находится на зачаточных стадиях развития, и, по большому счёту, к его производству Romero Games ещё толком даже не приступала. Сейчас коллективу требуются новые сотрудники, желательно имеющие опыт работы с Unreal Engine 5. Данное пожелание недвусмысленно намекает на тот факт, что боевик от Ромеро создаётся именно на этом современном движке от Epic Games.
По всей видимости, перед нами наиболее амбициозный проект из всех, что создавались в стенах Romero Games. И хотя на сегодняшний день никаких его подробностей не представлено, Джону Ромеро и компании всё равно хочется пожелать успехов. Достойных боевиков нынче преступно мало.