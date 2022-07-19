А действие игры развернётся в доме оперы.

В своё время Techland пообещала, что будет поддерживать контентом свой зомби-боевик Dying Light 2 как минимум столько же, сколько поддерживала первую часть. За язык студию никто не тянул, поэтому надо исполнять обещания, чем Techland активно и занимается. Вскоре Dying Light 2 получит новое контентное дополнение, и датамайнеры уже разузнали, что войдёт в его состав.

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Согласно полученным сведениям, грядущее DLC посвящено гладиаторским боям, а в качестве «арены» выступит местный дом оперы под названием Opera Astrid. Вместе с тем в дополнении будет расширена сюжетная линия, подразумевающая две концовки в зависимости от принятых игроком решений.

Важно понимать, что данные сведения являются, по сути, пусть и основанными на добытых из игровых файлов сведениях, но всё же слухами, а это значит, что относиться к ним следует соответствующим образом.

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Релиз Dying Light 2 состоялся в начале февраля этого года. Игра доступна на всех актуальных платформах.