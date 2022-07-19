Отечественные разработчики помогают вузам с организацией учебного процесса.

Технические вузы РФ начали процесс массового замещения программного обеспечения Autodesk на российское инженерное ПО. Как сообщает издание TAdviser, учебные заведения уже определились с нужными им аналогами от отечественных разработчиков и приступили к переходу на доступные системы автоматизированного проектирования (САПР), системы инженерного анализа (СИА) и системы информационного моделирования зданий (СИМЗ).

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Распространители ПО и его разработчики поспешили сообщить, что больше всего заявок от вузов поступило на САПР и СИМЗ: 2235 и 2649 лицензий соответственно. Это в пять раз больше показателей по прошлому году.

Если говорить о замещении конкретных программных продуктов, то речь идёт о следующих САПР: Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360 и Dassault Systemes Solidworks. Данное программное обеспечение замещается продуктами «Компас-3D» и Delta Design.

В строительных вузах массово переходят на Renga и Pilot-BIM вместо ранее используемых СИМЗ Autodesk Revit и Autodesk BIM 360. Для систем инженерного анализа вузы начали широко использовать APM FEM, APM WinMachine и KompasFlow.

Компания «Нанософт разработка» также заявила, что предоставляет студентам и вузам лицензии на nanoCAD для замещения AutoCAD. В течение последних нескольких месяцев разработчик выдал шести сотням вузов более 26 тыс. лицензий для рабочих мест. Всё та же «Нанософт разработка» запустила в 76 учебных заведениях обучающие курсы по своиму ПО.

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Напомним, в марте этого года Autodesk и Dassault Systemes заявили об уходе из РФ.