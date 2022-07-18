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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: российские блогеры потеряли до 90% дохода
Пострадали авторы c YouTube, Instagram* и других площадок.
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Издание «Известия» со ссылкой на коммуникационное агентство «Лампа» сообщает, что российские блогеры, которые вели бизнес в Instagram*, потеряли до 90 % дохода. Аналогичным образом обстоят дела и у блогеров, размещающих контент на YouTube.

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Татьяна Иванова, основательница упомянутого коммуникационного агентства, в разговоре с «Известиями» дала следующее уточнение: «Доход блогера складывается из нескольких источников. Это монетизация площадки, рекламные контракты, дополнительные проекты (мерч, приложения и т.д.)». Она также уточнила, что процентное распределение дохода между категориями в каждом случае индивидуально, но совершенно точно первые два составляют наибольшую его часть.

Авторы «Известий» дали понять, что коммуникационное агентство «Лампа» — далеко не единственный источник, данные которого были проанализирована для их статьи. Так, директор по маркетингу компании TenChat Виталий Мишин заявил следующее: «Весной этого года создатели контента столкнулись сразу с тремя проблемами: признание Meta** экстремистской организацией, уход зарубежных брендов и сокращение рекламных бюджетов российских компаний. Хуже пришлось тем, кто развивал только Instagram, — для них доходы снизились вплоть до 80%».

Оценки экспертов совпадают с заявлениями самих блогеров. Например, основатель популярного YouTube-канала Wylsacom заявил, что факт потери 80-90 % дохода актуален для тех авторов, кто жил с монетизации YouTube или только за счёт маркетинга в Instagram.

В меняющихся условиях блогеры вынуждены искать альтернативы полюбившимся им площадкам. Чаще всего авторы контента мигрируют в Telegram и VK — по крайней мере, так считают опрошенные «Известиями» специалисты. Блогеры также стали стали напрямую выходить на рекламодателей с предложением интеграций, пренебрегая услугами специализированных агентств.

Instagram* запрещён в России.

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3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

Meta** признана в России экстремистской организацией.

#youtube #вконтакте #отечественное по #vk
3
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Kira625
22:50
Кому их жалко, поднимите руки.
СМИ: российские блогеры потеряли до 90% дохода
Муж_ЗАГЛOTA
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кого ты пытаешься нагнать на своей ОКРАИНЕ :D хватит прикидываться жителем РФ -> Мелкий гоблин ОКРАИНЫ)))) Смешно читать, как ты тут распинаешь!
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Kira625
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> Очевидно, что кастомные версии с лёгкостью перевалят за 20 000 баллов Очевидно, что кастомные версии с лёгкостью перевалят за 2500-3000 баксов ;)
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Adam Smith
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Andralexx
22:47
К сожалению, сейчас выхода нет. Потеряем 10 лет, потом, будем пытаться нагонять. А моли бы не нагонять, а обгонять по многим отраслям.
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