Пострадали авторы c YouTube, Instagram* и других площадок.

Издание «Известия» со ссылкой на коммуникационное агентство «Лампа» сообщает, что российские блогеры, которые вели бизнес в Instagram*, потеряли до 90 % дохода. Аналогичным образом обстоят дела и у блогеров, размещающих контент на YouTube.

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Татьяна Иванова, основательница упомянутого коммуникационного агентства, в разговоре с «Известиями» дала следующее уточнение: «Доход блогера складывается из нескольких источников. Это монетизация площадки, рекламные контракты, дополнительные проекты (мерч, приложения и т.д.)». Она также уточнила, что процентное распределение дохода между категориями в каждом случае индивидуально, но совершенно точно первые два составляют наибольшую его часть.

Авторы «Известий» дали понять, что коммуникационное агентство «Лампа» — далеко не единственный источник, данные которого были проанализирована для их статьи. Так, директор по маркетингу компании TenChat Виталий Мишин заявил следующее: «Весной этого года создатели контента столкнулись сразу с тремя проблемами: признание Meta** экстремистской организацией, уход зарубежных брендов и сокращение рекламных бюджетов российских компаний. Хуже пришлось тем, кто развивал только Instagram, — для них доходы снизились вплоть до 80%».

Оценки экспертов совпадают с заявлениями самих блогеров. Например, основатель популярного YouTube-канала Wylsacom заявил, что факт потери 80-90 % дохода актуален для тех авторов, кто жил с монетизации YouTube или только за счёт маркетинга в Instagram.

В меняющихся условиях блогеры вынуждены искать альтернативы полюбившимся им площадкам. Чаще всего авторы контента мигрируют в Telegram и VK — по крайней мере, так считают опрошенные «Известиями» специалисты. Блогеры также стали стали напрямую выходить на рекламодателей с предложением интеграций, пренебрегая услугами специализированных агентств.

Instagram* запрещён в России.

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Meta** признана в России экстремистской организацией.